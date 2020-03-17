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بالكمامات.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:34 م
بالكمامات.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى
كتب محمد صبحى

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افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها اليوم الثلاثاء، وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفيات بنها الجامعية، بحضور الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هشام أبوالعينين أستاذ القلب ونائب رئيس الجامعة السابق والدكتور طارق عيسوى، مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة والدكتور عمرو الدخاخنى مدير الشئون العلاجية للمستشفيات والدكتور خالد الرباط رئيس قسم القلب.
 
واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب حول الأجهزة الجديدة بوحدة القسطرة وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية.
 
من جانبه قال الدكتور طارق عيسوى، إن وحدة قسطرة القلب الجديدة تبرع من إحدى من مؤسسات المجتمع المدنى وسوف تساعد فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى فى أقسام جراحة الأوعية والصدر وضغط الدم الشرياني الرئوي وقسم النفيسة والعصبية فضلا عن المساهمة فى تقليل قوائم الانتظار لمرضى قسم القلب بالمستشفيات الجامعية.
 
وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدرسات العليا والبحوث.

، واطمأن السعيد للإجراءات التى اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بتعليق الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها اللجنة من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها.


محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى (1)
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى (1)

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى (2)
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى (2)

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى (3)
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى (3)

 

 


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