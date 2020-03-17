اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن 10 طرق للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:00 م
الصحة تعلن 10 طرق للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان 10 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.

انفوجراف (1)

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يجب غسل الأيدى بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى اصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".

انفوجراف (3)

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه فى حالة الشعور بضيق فى التنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335 كما يجب تجنب الإحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه فى اصابتها مع ضرورة تناول طعام مقوى للمناعة مثل العسل الأبيض وعصير البرتقال بالجزر والخضروات والفواكه الطازجة.

 

 ووجهت وزارة الصحة المواطنين المواطنين للاستفسار عن أى معلومات متعلقة بمرض كورونا من خلال الخط الساخن 105 و15335 .

انفوجراف (2)

وتواصل وزارة لصحة والسكان إرسال رسائل "SMS" توعوية عبر التليفونات المحمولة بشكل مجانى إلى المواطنين للتوعية والوقاية من عدوى فيروس كورونا، وتضمنت بعض الرسائل: "احرص على النظافة واستعمل المنظفات واحذروا الشيشة والازدحام واستخدم المناديل عن العطس والسعال تجنبا لفيروس كورونا.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

انفوجراف (4)

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

 

 
انفوجراف (5)
 

 

انفوجراف (6)
 

 

انفوجراف (7)
 

 

انفوجراف (8)
 

 

انفوجراف (9)
 

 

انفوجراف (10)
 

 

انفوجراف (11)
 
 
انفوجراف (12)
 

الصحة

كورونا

فيروس كورونا

10 طرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع إصابات كورونا لـ 166حالة و4 وفيات لمصابين بأمراض مزمنة.. الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال للمنتفعين لمدة 3 شهور.. وتؤكد: وجهنا بإنجاز قرارات العلاج على نفقة الدولة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:24 م

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص

الصحة العالمية تدعو لإجراء الاختبارات والتشخيص المبكر لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:31 ص

الصحة: أسرة سيدة الدقهلية تبين إيجابية تحاليلهم بكورونا.. أبرز قضايا التوك شو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة