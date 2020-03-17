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السوشيال ميديا تسخر من هروب مسئول بالصحة القطرية بعد عطس المذيع.. اعرف القصة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:51 م
السوشيال ميديا تسخر من هروب مسئول بالصحة القطرية بعد عطس المذيع.. اعرف القصة المسئول القطرى
كتب هيثم سلامة

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سادت حالة من السخرية بين رواد السوشيال ميديا بعد هروب مسئول من وزارة الصحة القطرية خلال تواجده بإحدى القنوات الفضائية، ليطمئن المواطنين من خلاله عن انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لاذ بالفرار من الاستدويو خوفا من إصابته بالفيروس القاتل بعد عطس المذيع، مما أثار السخرية والضحك، والدلالات وراء ذلك المشهد أن الكوادر الطبية لدى الدويلة القطرية غير مؤهلة للتعامل مع تلك الحالات، ومدى شفافية النظام القطرى مع الرأى العام. 

 

وانطلقت التعليقات الساخرة بين مستخدمى موقع تويتر، حيث قال أحدهم: "امنعوا الضحك.. نائب وزير الصحة القطري بيطمن المواطنين القطريين.. راح المذيع عطس عطسة نائب الوزير سابه وطلع يجري"، وكتب آخر: "المذيع مستضيف نائب وزير الصحة القطري ..وعطس قدامه النائب خد ديله فى أسنانه وجري وساب المقابلة ..خاف من الكورونا".

السوشيال ميديا تسخر من عطس نائب وزير الصحة القطري (1)
 

 

السوشيال ميديا تسخر من عطس نائب وزير الصحة القطري (2)
 

وغرد أحمد الطويرقى: "نائب وزير الصحة القطري خرج على التليفزيون يطمئن الشعب القطرى ويدعوهم لعدم الخوف فجاه عطس المذيع عطسة قوية هرب المسئول واضح أنه فى قطر عدد كبير مصاب بالفيروس". وسخر سعدى جوهر: "عطس المذيع فهرب نائب وزير الصحة القطرى.. المذيع بقلك فاصل.. إي فاصل يا رجل أنت فصلت الرجل من الحياة".

السوشيال ميديا تسخر من عطس نائب وزير الصحة القطري (3)


كورونا

قطر

دولة قطر

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مذيع قطرى

فيروس كورونا

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