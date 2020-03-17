السفارة السعودية تناشد مواطنيها بمصر اتباع التدابير الوقائية ضد كورونا

إيمان حنا

أهابت السفارة المملكة العربية السعودية بمواطنيها السعوديين المقيمين في مصر بإتباع كافة التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بفيروس كورونا، والابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة، والمجمعات التجارية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن جمهورية مصر العربية لمكافحة الفيروس والوقايه منه، وذلك بالإشارة لقرار وزارة داخلية المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات من وإلى المملكة مع جميع دول العالم، في إطار الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد19

واكدت السفارة فى بيانها ضرورة الحرص على البقاء في مقر الإقامة، وتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان مع اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت ضرورة تسجيل بياناتهم لدى قسم شؤون السعوديين عبر الاتصال الهاتفي،أو تطبيق (الواتس اب الطارئ لوباء كورونا) على أن تشمل ( الاسم – رقم الجواز – مقر الاقامة – رقم للتواصل – البريد الإلكتروني ) وذلك للتواصل معكم لاحقاً وإحاطتهم بأي مستجدات أو إرشادات.

وأيضا قامت السفارة بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والجهات المختصة في مصر لتحديد الإجراءات والترتيبات للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها لمواطنين سعوديين (لا قدر الله) سواء داخل القاهرة أو في جميع المحافظات.

وأختتمت السفارة بيانها بأنها تأمل من المواطنين السعوديين الكرام الاسراع بالتواصل معها بشكل مباشر في حال استشعار أي اشتباه بالمرض، وذلك لتمكين السفارة من مساعدتهم وترتيب اجراءاتهم بشكل فوري وعاجل.

أرقام الطوارئ:

00201101631730

00201145331197

00201101631737

00201101631734

كما يمكن التواصل من خلال تطبيق واتس اب

على الرقم التالي:

00201112200776

رقم المكتب الصحي:

00201155168480

سنترال السفارة:

0020237625000