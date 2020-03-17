الحماية المدنية تنقذ عاملا سقط فى بالوعة صرف صحى بالوايلى

كتب عبد الرحمن سيد _ سليم على

نجحت وحدات الانقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ عامل سقط فى بئر صرف صحى بالوايلى، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .

تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً يفيد بإحتجاز شخص داخل بئر بمشروع الصرف الصحى بدائرة قسم شرطة الوايلى وتعثر انقاذه.

انتقلت على الفور وحدات الانقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وبالفحص تبين سقوط عامل بمشروع الصرف الصحى بداخل بئر عمقه 8 أمتار، وتم استخراجه منه باستخدام المعدات والأداوت اللازمة، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

كما نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

على الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالماً.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أسرة الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.