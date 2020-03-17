التليفزيون الإيرانى: كورونا قد يقتل الملايين إذا واصل الإيرانيون تنقلهم

كتب سمير حسنى

حذر التليفزيون الرسمي الإيراني من تنقل المواطنين فى أنحاء البلاد، الأمر الذى قد يتسبب فى قتل الملايين بسبب انتشار فيروس كورونا ، وقال التليفزيون الإيرانى اليوم الثلاثاء ، إن كورونا قد يقتل الملايين إذا واصل الإيرانيون تنقلهم، وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التليفزيون الرسمي إن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور "عدد الوفيات 988... ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 16169 حالة". وأضاف أن 5389 شخص تعافوا من المرض.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، قد نشرت خريطة بإحصائية لضحايا فيروس كورونا المستجد في جميع محافظاتها الـ 31 وتظهر الخريطة تسجيل العاصمة طهران اهلي نسبة وفيات، ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية سجلت 11364 اصابة بفيروس كورونا مؤكدة منذ 20 فبراير الماضى وحتى اليوم، ووفيات بلغت 514 بينها كوادر طبية من أطباء وممرضيين ومسئولين إيرانيين وموظفي البنك المركزي.

وكان قرر مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايرني) عقد جلساته اونلاين عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بسبب فيروس كورونا، ووفقا لمتحدث البرلمان فان الحل الوحيد لعقد الجلسات هو الفضاء الالكتروني، وقبل اسبوعا علق البرلمان جلساته في اطار اجراءلت احتواء الفيروس. وتوفيت الاسبوع الماضي النائبة المنتخبة حديثا فاطمة رهبر، والنائب رمضاني دستم، واصيب كلا من النائب مجتبي ذو النور ومحمود صادقي واسارت تقارير الي اصابة نحو 23 نائب آخر.