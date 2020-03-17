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التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 ص
التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم البدء فى تأليف منهج القيم والأخلاق الجديد المقرر تطبيقه على طلاب الصف الثالث الابتدائى من العام المقبل، موضحة أن مرحلة وضع إطار للمنهج تم الانتهاء منها ودخل مرحلة التأليف وسيكون جاهز بعد انتهاء مرحلة التأليف، مشيرة إلى أن إحدى دور النشر الخارجية تتولى مهمة التأليف للمنهج.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الكتاب الجديد خاص بالأخلاق ومستمد من الدين الإسلامى والمسيحى، ولكنه ليس بديلا لتدريس التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية الخاص بالعقائد، مشددة على أن الكتاب المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب، ابتداء من الصف الثالث الابتدائي العام المقبل، مضيفة أن الأديان السماوية تتفق فى دعم القيم والأخلاق والتسامح وقبول الآخر.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه لن يتم إلغاء تدريس كتاب الدين الاسلامي والدين المسيحى مثلما اعتقد البعض، كما لم يتم وضع كتاب دين مشترك بل كتاب قيم وأخلاق، مشيرة إلى أن تأليف كتاب "الأخلاق والقيم والمعاملات إلى جانب تأليف كتاب آخر لكل دين سواء إسلامى أو مسيحى لتدريس المنهج الطبيعى لكل فئة الدين الإسلامى أو المسيحى.

 

وأوضحت المصادر، أن الكتاب الأول المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب، أما الكتاب الثانى الذى سيتم تدريسه لكل دين على حدة ، فسيكون عبارة عن مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب، موضحة أن هذا النظام سيطبق على تلاميذ النظام التعليمى الجديد فقط من الصف الثالث الابتدائى العام القادم.

 

وشددت المصادر، أن آلية تدريس مادة القيم والأخلاق، ستكون من خلال حصة أو أكثر مشتركة يجلس فيها طلاب الدين الإسلامى والمسيحى مع بعض للتعرف على مبادئ وأخلاقيات المنهج الإسلامى والمسيحى، مشيرة إلى أن التعايش المشترك جزء مهم يجب أن يتعلمه الطفل منذ صغره.

 


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