الأجهزة المختصة تسارع الزمن لإعادة إصلاح وتشغيل محور 26 يوليو بكامل طاقته

كتب أحمد الجعفرى

تواصل الأجهزة المختصة فى محافظة الجيزة العمل على إصلاح التشققات التى ظهرت فى الطبقة الأسفلتية بمحور 26 يوليو، عقب موجة أطلق السيئ التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وضعت الأجهزة المختصة حواجز حديدية بمحيط المنطقة المتضررة أعلى محور 26 يوليو، واستعانت بالأجهزة المتخصصة فى علاج التشققات الارضية، ودعم الطبقة الأسفلتية التى تضررت جراء سقوط الأمطار، لإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال إصلاحات محور 26 يوليو خلال أيام، ليعود للعمل بكامل طاقته، بعد توقفه بشكل اضطرارى، جراء الهبوط الواقع فى الطريق القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر.

وأجرت إدارة المرور، تحويلة مرورية بسبب الإصلاحات وعلى القادم من ميدان لبنان اتجاه اكتوبر يسلك الدائري، ثم طريق الواحات، ومنه الي اكتوبر والشيخ زايد والقادم من اكتوبر، اتجاه ميدان لبنان يسلك الدائري وذلك لتخفيف الكثافات وإعطاء الجهات المعنية لإصلاح الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.