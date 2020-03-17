ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا فى بوركينا فاسو إلى 20 شخصا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة فى بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد المصابين فى البلاد الواقع فى غرب أفريقيا إلى 20.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن "مسؤولى الصحة يحاولون الحد من انتشار المرض، حيث تم احتجاز 59 مسافرا من أجل إخضاعهم للتحاليل المخبرية".

كانت وزيرة الصحة البوركينابية أعلنت، فى العاشر من مارس الجاري، اكتشاف أول حالتى إصابة بالفيروس، وهما رجل وزوجته عادا مؤخرا من زيارة لفرنسا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجارى، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذى أعلن عن تفشيه فى الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات فى أخر تحديث لها نحو 190 ألف فى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.