اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الأردن إلى 33 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:07 ص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الأردن إلى 33 حالة انتشار فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 33 حالة، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.

وأعلن  وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أنه سيتم وقف حركة الطيران من وإلى الأردن اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير الأردني، في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الاردنية، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 18 حالة، فيما تم تطبيق الحجر الصحي الإجباري لنحو 5 آلاف شخص قادمين من الخارج، موضحًا أنه تم اتخاذ أمورًا ضرورية لمنع تفشي الفيروس، حيث تم حجر معظم القادمين من دول ينتشر بها الفيروس.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الوضع الصحي العام جيد ومطمئن، وأن الحكومة الأردنية قادرة على السيطرة على الوضع.

وقال إن الحكومة تستند في إجراءاتها إلى قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني، لافتًا النظر إلى أنها قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع والطوارئ خلال الفترة المقبلة دون المساس بالحريات الشخصية.

ومن جهة اخرى أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، والتحديات التى يفرضها على المستوى العالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بتويتر:"بحثت خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن .. تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات انتشار " فيروس كورونا " والتحديات التي يفرضها على المستوى العالمي وسبل مكافحته".

ومن جهته قال العاهل الأردني في تغريدة عبر تويتر: "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا. نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين".


كورونا

فيروس كورونا

الاردن

اخبار الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أفلام كروية لا تفوتك لتخطى أحزان عزلة كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

جروبات "الماميز" خطر على صحتك النفسية فى وقت انتشار كورونا لهذه الأسباب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة الثقافة من أجل مواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

الصحة الكويتية: تعاقدات بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

ماليزيا تغلق الحدود اعتبارا من الغد وحتى31 مارس الجارى لاحتواء انتشار كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة