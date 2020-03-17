إخماد حريق نشب فى أرض زراعية بقرية بهى الدين فى سيوة

مطروح – حسن مشالي

تمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي بواحة سيوة، من إخماد حريق نشب في أرض زراعية، بقرية بهي الدين التابعة لمركز ومدينة سيوة، وأسفر الحريق عن احتراق 4 نخلات ونباتات الهيش، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للزراعات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، وغرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغاً باندلاع حرق في قطعة أرض زراعية، في قري بهي الدين، غربي واحة سيوة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات قسم شرطة سيوة، ورئيس القرية، وتمكنت سيارات الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها، بمساعدة الأهالي الذين كانوا متواجدين بالمنطقة، والقيام بعملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ عمل التحريات والمعاينات اللازمة، للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق، وتبين أن النيران اندلعت في نباتات الهيش واحتراق 4 نخلات في مساحة نصف فدان.

على جانب آخر تشهد مناطق محافظة مطروح المختلفة، ومنطقة الساحل الشمالي، هبوب رياح خفيفة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وانتشار السحب الكثيفة على معظم المناطق.

يذكر أن واحة سيوة الواقعة جنوب غربي مدينة مرسى مطروح، تشتهر بكثرة الزراعات على المياه الجوفية، في مساحات واسعة، وتندلع من حين لآخر بعض الحرائق في الأراضي الزراعية، بسبب كثرة الأعشاب الجافة والهيش بين زراعات النخيل والزيتون.