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أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:17 ص
أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تراجع ملحوظ بقيمة 8 جنيهات نتيحة تراجع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1483 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1529 دولار عند الإغلاق نهاية تعاملات أمس بنسبة هبوط 1.7% جراء خطة أمريكية لضخ سيولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 852 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 777 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5440 جنيها.

أوقية الذهب 1483 دولار.

 

 
 
 
وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.
 
ونقلت وكالة رويترز، تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
 
وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما، وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر  2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.
 
ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا

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