وزير التعليم: المشروع الوطنى للقراءة يشجع الطلاب وقريب مما كان يفعله الأجداد

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشروع الوطنى للقراءة هدفه تشجيع الطلاب والمعلمين على استعادة الاهتمام بالقراءة والكتابة واكتساب المعرفة، وتنمية مهارات التعلم الذاتى والتفكير التحليلى والذى ياتى من مهارات القراءة والكتابة وخاصة اللغة العربية، موضحا أن مستوى الأجيال الحالية فى اللغة العربية ضعيف مقارنة بالأجيال السابقة وهو ما تستهدف الوزارة تغذيته فى مشروع التعليم الجديد وأيضا تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب، قائلاً: مشروع تحدى القراءة بدأ الإعداد له منذ فترة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال إطلاق المشروع الوطنى للقراءة، أن المشروع تتعامل فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مؤسسة البحث العلمى، مشيرا إلى أن الثورة البشرية هى محور صناعة الحضارات وبناء اى دولة، مؤكدا أن الدولة التى تنتصر فى فيروس كورونا هى من تجد مصل ستربح علميا وماليا.

وأوضح وزير التربية والتعليم إن المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى استعادة الاهتمام بالقراءة بين أفراد المجتمع، لافتا إلى أنه كان محظوظا لأنه ولد ونشأ في مجتمع يعتمد على القراءة قبل الثورة التكنولوجية، موضحا أن المشروع قريب مما كان يفعله الأجداد والأباء فى الماضى. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة، موضحة أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه الأطفال والشباب لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع أيضاً هو تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري لتحقيق المشهد الثقافي المنشود و تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية و إثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، والعناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع الجودة، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس عملية لتشجيع مشروعات مماثلة.