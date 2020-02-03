سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أشياء تحتاج إلى معرفتها قبل استخدام فيتامين C لبشرتك

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:00 ص
أشياء تحتاج إلى معرفتها قبل استخدام فيتامين C لبشرتك فيتامين سى
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لكى تتخلصى من البقع الداكنة فى وجهك ، ولمواجهة أثار اشعة الشمس الضارة على بشرتك لابد من استخدام فيتامين سى ،سواء من خلال تناوله فى الأطعمة المختلفة ، أو من خلال استخدام الكريمات والمستحضرات الغنية بهذا الفيتامين ، وهناك العديد من الأشياء التي يجب التعرف عليها قبل استخدام فيتامين سي لبشرتك، وذلك وفقا لموقع "nutrtionexp". 

تقول سارة هوجان ، دكتوراه في الطب ، أخصائية الأمراض الجلدية في مركز جامعة كاليفورنيا في سانتا مونيكا ، "إن فيتامين سي مهم لبشرتك لأنه  أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في التخلص من  البقع الداكنة في البشرة، وتخفي الخطوط من البشرة، وبمرور الوقت ، يمكن أن تتلف الجذور الحرة للجلد الذي لا يستخدم فيتامين سي ، مما يؤدي إلى علامات الشيخوخة المبكرة ، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذا فإن الحماية ضد التلف بالأشعة فوق البنفسجية بمضادات الأكسدة.

لذا ، قبل أن تبدأ في البحث عن منتج فيتامين C لوجهك ، ألق نظرة على نصائح الخبراء للحصول على أقصى استفادة من  فيتامين C، ومنها:

-استخدام  فيتامين C في الصباح
 

من المؤكد أنه لا يوجد قانون يمنع استخدام منتجات فيتامين C في المساء ، ولكن قد تستفيد أكثر من استخدامها في الصباح، ولكن هذا عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، فتساهم في الحصول علي فوائده بشكل أسرع، لكن فيتامين C يصبح أقل فعالية عند التعرض للضوء، لذلك من المهم إعطاءه وقتًا لامتصاصه في بشرتك قبل الخروج إلى الخارج.

-استخدم منتجات فيتامين C في النقطة الصحيحة في روتين العناية بالبشرة

يوضح التقرير، أنه يجب عليك وضع فيتامين سي علي المناطق التي تحتاج للتفتيح أو علي البشرة أجمعها، ولكن في البداية يجب أن تكون البشرة نظيفة خالية من أي شوائب أو أتربة.

- استخدام تركيز فيتامين C الصحيح لنوع بشرتك
 

إن المنتجات المختلفة قد تحتوي على مجموعة واسعة من تركيزات فيتامين C، فتتراوح بين أقل من 5 ٪ على طول الطريق حتى 30 ٪ ، وهذا العنصر يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة في تلك التركيزات، وأولئك الذين لديهم بشرة جافة أو حساسة ربما يريدون التمسك بتركيزات أقل ، حوالي 5 ٪ ، والتي تكون أقل عرضة للتهيج. ولكن أولئك الذين لديهم بشرة دهنية  يمكنهم معالجة تركيزات أعلى،  ومع ذلك  تبدأ التأثيرات في الهضبة بعد 20٪ ، لذلك ليست هناك حاجة عادة إلى الارتفاع أكثر من ذلك.

-لا تستخدم فيتامين C مع المكونات الأخرى
 

عادة ما يكون فيتامين C آمنًا جدًا ، ولكن إذا كان لديك بشرة حساسة، فقد يتسبب في تعرضك للدغ القليل وخاصة إذا كنت تستخدمه في نفس الجزء من روتينك مثل تقشير البشرة أو الأحماض، فإن العنصر الوحيد الذي يجب تجنبه عند استخدام فيتامين سي  هو البنزويل بيروكسايد ، الذي يمكن أن يؤكسد فيتامين سي وبالتالي يجعله أقل فعالية.

 


فيتامين سى

فوائد فيتامين سى

فوائد فيتامين سى للبشره

علاج الشيخوخه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة