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قطع المياه عن مدينة قليوب 6 ساعات لوجود أعمال غسيل للمحطة لارتفاع نسبة العكارة

الإثنين، 16 مارس 2020 07:33 م
قطع المياه عن مدينة قليوب 6 ساعات لوجود أعمال غسيل للمحطة لارتفاع نسبة العكارة انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة قليوب، اليوم الإثنين، وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم، وحتي الساعة الثالثة فجرآ لوجود أعمال صيانة وغسيل للمحطة نطرآ لأرتفاع نسبة العكارة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فتح تحقيق في واقعة الفيديو الذي يظهر السيارة التابعة للشركة التي ألقت مياه غير صالحة للاستخدام بنهر النيل في كفر شكر، موضحا أنه تقرر إحالة السائق للتحقيق ونقله للعمل خارج المدينة.

وأكد "مجاهد"، أن المياه التي جرى إلقائها هي مياه ناتجه عن عطل خلف مستشفى كفر شكر المركزي، وأن هذا التصرف غير مقبول تماما، حيث أن الهدف الأساسي للشركة الحفاظ على مياه النيل بنشر فرق التوعية بالتنسيق مع التربية والتعليم والأوقاف والكنيسة والشباب والرياضة، إلى جانب العمل على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بعض الصور والمقاطع المصورة حول إلقاء سيارة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مياه غير صالحة للاستخدام بنهر النيل خلف مستشفى كفر شكر المركز.

 


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