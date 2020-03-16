فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح والإرشادات للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابياتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء العزل بالمنزل بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم، لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وهى:

عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزليتخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهويةتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعيةعدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخرارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة.والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه فى سلة المهملاتونفس الشىء بالنسبة للمنديل الورقى أثناء العطس أو الكحة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.تناول وجبات الطعام بشكل منفصلعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مع أفراد الأسرةيجب تنظيف جميع الأسطح التى يتم لمسها كثيرًاعدم الإفراط فى تناول المضادات الحيوية قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة فى التنفس أو إسهال أو ارتفاع فى درجة حرارة الجسماتصل بالخط الساخن (105) أو التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، وتجنب المواصلات العامة.