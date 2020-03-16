فوائد تناول الكمون على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

الكمون واحد من أشهر أنواع التوابل التي يستخدمها الكثيرون ولا يخلو أي منزل من وجوده، حيث انه يعطى للطعام مذاق مختلف، فضلا عن ذلك يحتوى الكمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن الكمون يحتوى على "الحديد، المغنسيوم، الكالسيوم، الفسفور، وبعض الفيتامينات الأخرى"، لذلك فله فوائد مذهلة ومنها:

فوائد تناول الكمون

1:يحتوى الكمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح الهضمية، كما أنه يسرع من عملية الهضم.

2:يحتوى الكمون على كمية كبيرة من الحديد وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من فقر الدم والضعف والأعياء.

3:يحتوى الكمون على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

4:يساعد الكمون على ضبط مستوى السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم وضبط السكر.

5:تناول الكمون باستمرار يعمل على تحسين الكولسترول في الدم ويخفض معدلات الدهون الثلاثية في الجسم.

6:يحتوى الكمون على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من التهاب الشعب الهوائية والربو، كما يحد من اعراض نزلات البرد مثل السعال والعطس .

7:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الكمون يعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة به، وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص الهامة لحرق الدهون في الجسم.

8:يحتوى الكمون على العديد من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والحد من التوتر والقلق الشديد، كما انه يعمل على الاسترخاء وهدوء الاعصاب.

9:يحتوى الكمون على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.

10: تناول الكمون يعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من التجاعيد والهالات السوداء تحت العين.