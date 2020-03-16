اليوم السابع
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فريق طبى استرالي قد يجد علاج لفيروس كورونا..وتجارب المرضى آخر الشهر الجارى

الإثنين، 16 مارس 2020 03:00 م
فريق طبى استرالي قد يجد علاج لفيروس كورونا..وتجارب المرضى آخر الشهر الجارى علاجات كورونا الفعالة
كتبت إيناس البنا

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على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتشرفيروس كورونا بسرعة كبيرة حول العالم، وتسجيل ما يقرب من 170 ألف حالة إصابة، يعتقد الباحثون في مركز جامعة كوينزلاند الاسترالية للأبحاث السريرية، أن الدوائين المستخدمان حاليا فى برتوكلات العلاج المعتمدة، قد يحاربان فيروس كورونا.

يدّعي البروفيسور ديفيد باترسون الطبيب الذى يقود البحث وفريقه الطبى،  أن استخدام أدوية الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية على التوالى، المستخدمان حاليا لمحاولة احتواء تفشى فيروس كورونا، فاعلان بشكل كبير فى السيطرة على الأعراض .

ويأمل الفريق الطبى في أن يلتحق المرضى بتجربة الدواء بحلول نهاية مارس ، بحسب التقارير.

وأخبر موقع news.com.au: "إنه علاج فعال محتمل" ينبغي النظر فيه لإجراء تجربة طبية واسعة النطاق على الفور، وما نريد القيام به في الوقت الحالي هو تجربة سريرية كبيرة عبر أستراليا ، في 50 مستشفى ، لمقارنة دواء عن الآخ  ، أو الجمع بين العقارين."

وبحسب التقرير ، فإنه البرتوكول  يتمحور حول دوائين، حيث يستخدم الأول لقمع فيروس نقص المناعة البشرية، بينما يستخدم الآخر في علاج مضاد للملاريا.

وتابع البروفيسور باترسون: " الموجة الأولى من المرضى الصينيين الذين لدينا (في أستراليا) ، حققوا جميعًا نتائج جيدة جدًا عندما تم علاجهم بعقار فيروس نقص المناعة البشرية"، ثم أصيب ما لا يقل عن 350 أستراليا بالفاشية منذ يناير.

من المتوقع اليوم أن يبقى الملايين من البريطانيين في منازلهم بعد إرشادات الحكومة التي يجب أن يعزلوها ذاتياً إذا كانوا يعانون من الحمى أو السعال المستمر.

 


فيروس كورونا

عقار الملاريا

نقص المناعة البشرية

اصابات كورونا

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