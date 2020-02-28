اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مترو: اختبار عقار مضاد للملاريا على أكثر من 100 مصاب بكورونا فى الصين

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:15 م
مترو: اختبار عقار مضاد للملاريا على أكثر من 100 مصاب بكورونا فى الصين محاولة ايجاد عقار لكورونا من الملاريا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم الخبراء الصينيون الآن بتجربة عقاقير الملاريا القديمة كجزء من جهودهم لتطوير علاج لفيروس كورونا، الذى لا توجد له حاليًا أي علاجات مثبتة للعدوى المميتة ، في ظل توقعات العلماء بأن اللقاح لن يكون جاهزا قبل عام.

ولمحاولة المساعدة في تسريع عملية البحث عن لقاح للفيروس، يسعى الباحثون إلى إعادة استخدام عدد من الأدوية الموجودة بالفعل لعلاج أمراض أخرى مثل عقار فيروس المناعة البشرى وعقار قديم للملاريا، في محاولة للعثور على شيء يعمل أيضًا ضد الخطأ الجديد ، المسمى Covid-19.

صورة خبر مترو البريطانية عن عقار ملاريا ضد كورونا
صورة خبر مترو البريطانية عن عقار ملاريا ضد كورونا

 

ووفقا لتقرير موقع "metro" البريطاني، يتم اختبار عقار فوسفات كلوروكين المضاد للملاريا على أكثر من 100 مريض في 10 مستشفيات في الصين وكذلك في مقاطعتي جوانجدونج وهونان.

عقار مضاد للملاريا
عقار مضاد للملاريا

 

وقال سون يان رونج، نائب رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا (MOST)، إن الخبراء "بالإجماع" تقدموا ليتم تطبيق اختبارات العقار في تجارب سريرية أوسع في أسرع وقت ممكن، حيث أن الدواء يستخدم لأكثر من 70 عامًا.

وقال إن مجموعات المرضى الذين تناولوا فوسفات الكلوروكين كانوا أفضل من الأشخاص الذين خضعوا للتجارب، حيث تراجعت درجات حرارتهم المرتفعة بشكل أكبر، و أظهروا تحسنا أفضل في فحوصات الأشعة المقطعية لرئتيهم وتعافت نسبة أعلى منهم في وقت أقل.

 


فيروس كورونا

لقاح فيروس كورونا

عقار الملاريا

أدوية الملاريا القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محاولة يائسة ..تجربة عقار ضد الفيروسات على القرود لإيجاد لقاح ضد كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:07 م

سفير الصين فى روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:06 م

فوكس نيوز: التوصل للقاح فعال يقتل كورونا وجارى اختباره على الحيوانات

الأحد، 23 فبراير 2020 02:00 م

شركة أمريكية تعلن تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:22 ص

علماء جامعة أوكسفورد: لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا خلال أشهر

الخميس، 20 فبراير 2020 03:00 م

واشنطن تايمز: إدارة ترامب تعزز جهود استكشاف لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة