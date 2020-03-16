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رئيس وزراء الأردن يوجه باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 12:00 ص
رئيس وزراء الأردن يوجه باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا الدكتور عمر الرزاز
وكالات

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وجه رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور عمر الرزاز، الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية التي صدرت حول فيروس كورونا بصرامة، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، يأتي هذا التوجيه ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعياً المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصاً على سلامتهم.

كما أشار الرزاز إلى أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين.

وأوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الداخليّة بتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم.

كما أشاد الرزاز اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.


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فيروس كورونا

حكومه الاردن

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