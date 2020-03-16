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رئيس الأمن العام البحرينى: الموقف متطور ونتخذ كافة الإجراءات

الإثنين، 16 مارس 2020 06:01 م
رئيس الأمن العام البحرينى: الموقف متطور ونتخذ كافة الإجراءات طارق الحسن
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن إن الموقف متطور ونتخذ كافة الإجراءات، والشائعات قد تؤثر على الأمن وندعو العودة للمصادر الرئيسية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأضاف الحسن خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة والأمن في البحرين حول كورونا، إنه تم إنشاء فريق مختص لمتابعة الأشخاص المخالطين لمصابين بفيروس كورونا، ولدينا فريق خاص لمتابعة المخالطين للإصابات بكورونا.

وخفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدته الأساسي بواقع 75 نقطة أساس اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذى خفض أسعار الفائدة لديه إلى ما يقرب من الصفر قبل يوم من أجل دعم الاقتصاد في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

وخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة وعلى ودائع الأسبوع الواحد والشهر الواحد بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.75 %، و1% و1.45 %على الترتيب.

وخفض سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض بنفس المقدار من 2.45 % إلى 1.70%.


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