اليوم السابع
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خلافات أسرية وراء قتل عامل لزوجته فى الجيزة

الإثنين، 16 مارس 2020 09:54 ص
خلافات أسرية وراء قتل عامل لزوجته فى الجيزة جثة_أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بالجيزة، وأفادت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة اعتداء زوجها عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن زوج الضحية وراء قتلها بعد تعدد الخلافات الأسرية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 
 

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