اليوم السابع
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جامعة القاهرة: إلغاء امتحانات الميدتيرم.. وتخصيص 100 مليون جنيه للتحول الإلكترونى

الإثنين، 16 مارس 2020 03:05 م
جامعة القاهرة: إلغاء امتحانات الميدتيرم.. وتخصيص 100 مليون جنيه للتحول الإلكترونى اجتماع مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت
كتب محمد صبحى

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عقد مجلس جامعة القاهرة صباح اليوم الإثنين اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، وثمن أعضاء المجلس كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في إطار الخطة الموضوعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخطة التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد، مؤكدين أهميتهما في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
 
وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد اعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح وباءً عالميًا، مما يؤكد ضرورة التعامل مع هذا الموقف بكل قوة والأخذ بالأسباب الاحترازية، مؤكدًا استباق جامعة القاهرة في كثير من الإجراءات بداية من شهر يناير، والتي تمثل أهمها في عمل لجنة لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
ووافق مجلس الجامعة على قرار الدكتور محمد الخشت، بتخصيص 100 مليون جنيه للتحول الإلكتروني، لدعم الكليات للتحول الى نظام شامل للتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، في إطار تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث، كما قرر المجلس الموافقة على قرار الدكتور الخشت بإلغاء امتحانات الميدتيرم في الكليات وتعويضها بحزمة من الإجراءات والبدائل مثل التكليفات الدراسية او غيرها، موضحًا منح الكليات مرونة في التعامل واختيار النظام الأنسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية، وتطوير طرق تدريس مقرراتها، مشيرًا إلى أنه تم عمل موقع لرفع كافة المقررات الدراسية والأسئلة الخاصة بكل كلية، وإتاحتها بشكل يسهل للطالب الاطلاع عليه من خلال ملفات Word و Powerpoint وPDF، موضحًا أن الجامعة لديها المساحة التخزينية الكاملة وكذلك استخدام تطبيق Icloud مع مايكروسوفت العالمية، بالإضافة الى استخدام العديد من التطبيقات العالمية في التدريس عن بُعد.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت خطة مسبقة للتعليم الالكتروني والدراسة عن بعد، وقامت بتنفيذها في الكليات بمجرد صدور قرار تعليق الدراسة، وأن خطة الجامعة تعتمد على وسائل غير تقليدية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للجامعة قوية.
 
وكان الدكتور محمد الخشت، قد أعلن عن إعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ووجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، وتأجيل جميع الأنشطة والندوات والفعاليات بالجامعة، وإخلاء المدن الجامعية، وبدء عمليات موسعة لتعقيم الجامعة.
 
وأجرت جامعة القاهرة أول تجربة للتعليم عن بُعد بنجاح، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستخدام آليات التواصل الإلكتروني الحديثة، حيث تم خلالها شرح الدرس والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بُعد.
 
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