اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 07:08 م
خالد صلاح
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برلمان تونس يدعو الحكومة لإغلاق الحدود وإعلان الطوارئ للحد من تفشى كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 06:00 م
برلمان تونس يدعو الحكومة لإغلاق الحدود وإعلان الطوارئ للحد من تفشى كورونا البرلمان التونسى
ا ش ا

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دعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي اليوم ، الإثنين ، إلى الإغلاق الفوري للحدود التونسية برا وبحرا وجوا ومنع الدخول إلى تونس والخروج منها وذلك في إطار اجتماعها الذي خصص للنظر في تداعيات فيروس كورونا المستجد والمخاطر الحقيقية المترتبة عن انتشاره.
ودعت اللجنة ، المؤسستين الأمنية والعسكرية إلى أن تكون أكثر فاعلية في تطبيق القانون ، وإلزامية فرض الحجر الإلزامي على بعض الحالات خاصة العائدة من الخارج.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عماد الخميري : "إن لجنة الأمن والدفاع أوصت الجماعات المحلية باتخاذ القرارات الصارمة ذات العلاقة بالأسواق والأماكن التي يكثر فيها الاحتكاك بين الناس".
وأوضح النائب في البرلمان أن اللجنة دعت إلى تفعيل قانون الطوارئ وأوصت باتخاذ قرارات اقتصادية استثنائية لتفعيل صناديق الطوارئ لمساعدة المؤسسات لتأمين التعامل مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد واتخاذ إجراءات مرنة فيما يتعلق بالمسائل الجبائية. 
 

تونس

البرلمان

الجماعات المحلية

صناديق الطوارئ

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