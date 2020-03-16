اليوم السابع
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الولايات المتحدة تجرى أول تجربة للقاح فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 16 مارس 2020 08:18 م
الولايات المتحدة تجرى أول تجربة للقاح فيروس كورونا المستجد كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أفادت قناة (سكاي نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين بأن الولايات المتحدة أجرت أول تجربة للقاح فيروس كورونا المستجد.
ذكرت ذلك القناة في خبر عاجل دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
 
كما أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، تأجيل كافة المرافعات الشفوية التي كان من المفترض إجراؤها هذا الشهر، للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.
وذكرت المحكمة - في بيان نقلته صحيفة (يو.إس.إيه.توداي) عبر موقعها الإلكتروني - "تماشيا مع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالصحة العامة الموصى بها للتعامل مع كوفيد-19، تؤجل المحكمة المرافعات الشفوية المقرر إجراؤها في دورة مارس الحالية".. موضحة أنها ستفحص "خيارات إعادة جدولة تلك القضايا في الوقت المناسب في ضوء الظروف المتطورة".
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحكمة العليا كانت قد أغلقت بالفعل أبوابها أمام الجمهور منذ الخميس الماضي ولأجل غير مسمى "بداعٍ من الحرص الشديد".
 
ووفقا للصحيفة نفسها، فقد كان من المفترض أن ينظر قضاة المحكمة عددا من القضايا المهمة هذا الشهر، وفي مقدمتها النزاعات حول مذكرات استدعاء الكشوف الضريبية والسجلات المالية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب من جانب لجان بالكونجرس والادعاء العام في نيويورك، حيث يريد محامو الرئيس أن تبقى تلك الوثائق محمية.

 


الولايات المتحدة

كورونا

الكونجرس

فيروس

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