العراق يعلق الرحلات الجوية فى البلاد بسبب كورونا

رويترز

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن سلطة الطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن العراق عّلق الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعلّق العراق أمس الأحد جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.