اليوم السابع
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العراق يعلق الرحلات الجوية فى البلاد بسبب كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 07:21 م
العراق يعلق الرحلات الجوية فى البلاد بسبب كورونا الخطوط الجوية العراقية
رويترز

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 نقلت وكالة الأنباء العراقية عن سلطة الطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن العراق عّلق الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وعلّق العراق أمس الأحد جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.
 
كما أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الدائرة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن نتائج الفحص أكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مشيرة إلى أنه تم عزله فى مستشفى "الشهيد الصدر.
 
يذكر أن، عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال؛ وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك.
 
و كانت الحكومة العراقية، قد أعلنت فى بيان، يوم أمس الأحد، إن العراق علق كل الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى 24 مارس فى خطوة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
 
وكانت الحكومة، قد فرضت فى وقت سابق يوم الأحد حظر التجول فى العاصمة بغداد خلال نفس الفترة.
 
وتأكدت حتى الآن، ما لا يقل عن 110 حالات إصابة بالفيروس فى العراق وتوفى عشرة أشخاص بسبب هذا الفيروس.
 

 


الطيران المدني

كورونا

العراق

فيروس

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