الداخلية تنتفض ضد الخارجين عن القانون.. أجهزة الأمن تحرز 1041 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و14 طن مخدرات.. الأمن الاقتصادى يضبط قضايا بقيمة 1.5 مليار جنيه و7 الآف مخالفة تموينية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية عدداً من الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ولاحق قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأمن المركزى حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجح فى ضبط 1041 قطعة سلاح نارى، منها" جرينوف، ورشاش، 88 بندقية آلية، 183 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 58 مسدس، 710 فرد محلى الصنع، 1741طلقة مختلفة الأعيرة، 1517سلاح أبيض، ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 11 فرد محلي.

وأسفرت الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 459 ألف و506 حكما قضائيا متنوع، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 25 تشكيل عصابى، ضموا 81 متهماً، ارتكبوا 117 حادث سرقة متنوع، فضلاً عن إعادة 26 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 50 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 79 متهماً، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 305 ألف و923 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، لاستهداف أباطرة الكيف وتجار الصنف، وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن ضبط 1054 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها .1124

وأثمرت الجهود عن 122 كيلو و780 جرام حشيش، و"14950,275 كيلو جرام بانجو، و1,321 كيلو جرام أفيون، و14,555 كيلو جرام هيروين، و13,423 كيلو جرام استروكس، و3,876 كيلو جرام من مخدر الفودو، و170جرام ن الكوكايين و42521 قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجح قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في ضبط 1330 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، منها 161 قضية ضرائب عامة، وكشف 79 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و107 قضية فى مجال الجمارك، و10 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و274 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 500 حكم قضائى، و180 قضية تحرى مدين ولجان فحص، فضلاً عن ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم " تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب معادن نفيسة "، و5 قضايا فى مجالات جرائم "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، و6 قضايا فى مجالات جرائم "احتيال مصرفى، كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 1564119667 جنيه مصري.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1125 قضية متنوعة، وضبط 218 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وأسفرت الحملات في قضايا المسطحات المائية، عن ضبط 481 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط 24 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و179 قضية متنوعة، فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3724) قضية ومخالفة متنوعة، فيما ضبطت شرطة الكهرباء 73 ألف و708 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى 49 مليونا و740 ألفا و374 جنيها.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 7 الاف قضية تموينية متنوعة، منها ضبط 83 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 742 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم بمبلغ100 ألف و170 جنيه، فضلاً عن ضبط 23 قضية مواد بترولية، 684 ألف و260 لتر، وضبط 6951 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 5 ألاف و242 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "367" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 3002,844 طن ، وضبط 152 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء.