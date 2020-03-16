الجارديان: ترامب يعرض مبالغ مالية كبيرة للحصول الحصرى على لقاح كورونا

كتب محمود بكر

نقلت صحيفة الجارديان عن وسائل إعلام ألمانية، أن إدارة ترامب عرضت على شركة طبية ألمانية مبالغ كبيرة من المال للوصول الحصرى على لقاح لكورونا Covid-19.

وتابعت، أن صحيفة ألمانيا "داى فيلت" تحارب ما تراه محاولة استحواذ جريئة من قبل الولايات المتحدة، نقلاً عن أوساط الحكومة الألمانية.

وكتبت داى فيلت أن الرئيس الأمريكى عرض على شركة CureVac للأدوية الحيوية ومقرها توبينجن مبالغ كبيرة من المال للوصول الحصرى إلى عملهم.

ووفقًا لمصدر مجهول نقلاً عن الصحيفة، كان ترامب يفعل كل شيء لتأمين لقاح ضد فيروس كورونا للولايات المتحدة، "لكن للولايات المتحدة فقط".

وبحسب ما ورد كانت الحكومة الألمانية تقدم حوافزها المالية الخاصة للقاح للبقاء فى البلاد.

وقال وزير الصحة الألمانى ينس سبان أن سيطرة إدارة ترامب على شركة CureVac كانت "خارج الطاولة. قال Spahn، أن CureVac سيطور فقط اللقاح "للعالم كله"، "ليس للدول الفردية".

ونقلت المتحدثة عن المقال فى مقاله الأصلى قوله، إن الحكومة الفيدرالية مهتمة للغاية باللقاحات والعوامل المضادة للفيروسات ضد الفيروس التاجى الجديد الذى يتم تطويره فى ألمانيا وأوروبا". "وفى هذا الصدد، تقوم الحكومة بتبادل مكثف مع شركة CureVac".

ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية الفرصة لتصحيح أى أخطاء فى حساب Die Welt.التى يقع مقرها فى مدينة توبينجن بجنوب غرب ألمانيا، ولدى CureVac أيضًا مواقع فى فرانكفورت وبوسطن فى الولايات المتحدة. ترتبط بوزارة الصحة الألمانية، وهى تعمل بشكل وثيق مع معهد بول إرليخ، وهو مؤسسة بحثية وهيئة تنظيمية طبية تابعة لوزارة الصحة الألمانية.

فى 11 مارس، أصدرت CureVac بيانًا بأن الرئيس التنفيذى لها، المواطن الأمريكى دانييل مينيشيلا، سيغادر الشركة بشكل غير متوقع وسيتم استبداله بمؤسس الشركة، إنجمار هوير.

فى بداية الشهر، تمت دعوة Menichella إلى البيت الأبيض فى واشنطن لمناقشة استراتيجية التطوير السريع وإنتاج لقاح فيروس كورونا مع ترامب، نائب الرئيس، مايك بنس، وأعضاء فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونافيروس.