اليوم السابع
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الإصابات المؤكدة بكورونا فى شمال الصين "صفر" لأول مرة وإعادة فتح المدارس

الإثنين، 16 مارس 2020 09:03 ص
الإصابات المؤكدة بكورونا فى شمال الصين "صفر" لأول مرة وإعادة فتح المدارس إعادة فتح المدارس
وكالات الأنباء

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انخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (بكوفيد-19) إلى الصفر مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد شفائه فى بلدية تيانجين بشمالى الصين. كما حضر الطلاب فى مدرسة ثانوية بمقاطعة تشينجهاى شمال غربى الصين، وبدأ طلاب بالمرحلة الثانوية فصلهم الدراسى الجديد وسط إجراءات وقائية صارمة ضد فيروس كورونا الجديد.

وكانت قد أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات لمساعدة إسبانيا فى مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19)، مشيرة إلى استعدادها كذلك لبذل قصارى جهدها لمساعدة الفلبين فى مكافحة الفيروس. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين لعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي مع نظيريه الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا والفلبيني تيودورو لوكسين.


وقال وانج إن الصين ستتخذ سلسلة من الإجراءات لمساعدة إسبانيا في مكافحة الفيروس، حيث قررت بكين تقديم مجموعة من المساعدات الطبية على وجه السرعة على أساس حاجات إسبانيا، وفتح قنوات تجارية لإسبانيا لاستيراد معدات الحماية الشخصية والمواد الطبية الضرورية.


وأضاف أن الصين ستشجع المدن الشقيقة لإسبانيا في الصين والشركات الصينية على تقديم المساعدة، مبديا استعداد بلاده لتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق والترتيب بين الخبراء الطبيين من الجانبين لعقد مؤتمرات عبر الفيديو والنظر في إرسال مجموعات من الخبراء الطبيين في الوقت المناسب.

 


كورونا

الصين

مدارس الصين

فيروس كورونا

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