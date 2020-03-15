وزير خارجية كندا يبحث مع نظرائه بعدد من الدول الاستجابة لتفشى "كورونا"

أ.ش.أ

بحث وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين، فى اتصال هاتفى، مع نظرائه من عدد من الدول، خطط الاستجابة لتفشي وباء (كورونا) المستجد.

وشمل الاتصال وزراء خارجية دول، أستراليا والبرازيل وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وناقش الوزراء خطط الاستجابة في بلدانهم، وكذلك قيود السفر، والتدابير على الحدود وغيرها من التدابير المجتمعية؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد، واتفقوا على أن صحة وسلامة مواطنيهم هي الأولوية القصوى.

كما ناقشوا الدروس المستفادة من أنشطة الاستجابة التي تم تنفيذها حتى الآن، وكذلك الحاجة إلى دعم البلدان النامية في معالجة هذه الأزمة، واتفقوا على الدعوة إلى نهج قائم على العلم لمواجهة هذا الوباء، وتبادلوا الإجراءات التي اتخذتها كل دولة لضمان المرونة الاقتصادية.