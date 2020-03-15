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وزيرة التجارة: فيروس كورونا لم يؤثر على توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع

الأحد، 15 مارس 2020 07:56 م
وزيرة التجارة: فيروس كورونا لم يؤثر على توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع نيفين جامع خلال الندوة
كتب إسلام سعيد

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قالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إن كثيرا من المصانع تستورد مستلزمات الإنتاج من الصين، لذلك نرصد وندرس آثار فيروس كورونا على استيراد مستلزمات الإنتاج، كاشفة أن الوزارة لم ترصد أي تأثير سلبي على اتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع من فيروس كورونا.
 
وأضافت خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندى، المنعقدة مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان  "مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة"، أن هناك تواصل مع اتحاد الصناعات لمعرفة احتياجات الصناعة من مستلزمات الإنتاج، ويمكن أن نستغل الأزمة الحالية لأن معدلات التصدير الدولى متراجعة ويمكن لنا أن ندخل الأسواق بمنتجات مثل الكحل والمطهرات والوبريات ويمكن الدخول بها إلي أوروبا، وطلبت بيانات من المصدرين بشأن هذه الصادرات من أجل تنفيذ خطة عمل على أرض الواقع تنعكس على الصادرات.
 
على جانب آخر، قالت الوزيرة، إن الوزارة تعمل على 4 قطاعات تصديرية لزيادة الصادرات المصرية من خلالها،   مشيرة إلى تلقيها بيانات هامة حول صادرات هذه القطاعات والعمل على ترجمة الرؤي إلي واقع، عبر اتصالات وتنسيق مع كافة الجهات.
 
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه سيتم الاستعانة بفيديوهات وإرشادات التعامل مع فيروس كورونا وإرسالها إلي المصانع، لافتة إلي التواصل التام مع المستثمرين واتحاد الصناعات للتعامل مع أي ظهور لفيروس كورونا في أي من المصانع.
 
وتابعت نيفين جامع، أنه لا يوجد أي تأخر في الواردات وهناك تشجيع للصناعات الوطنية مقابل الحد من الواردات التي لها بدائل محلية، وهناك معايير لاختيار الواردات بحيث يتم إدخال منتجات أو سلع نحتاج إليها أو التي لا يوجد لها بديل محلى.
 
 
 

فيروس كورونا

مستلزمات الإنتاج

أسعار المستلزمات الطبية

أسعار مستلزمات الإنتاج

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