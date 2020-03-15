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وزارة الصحة تكشف 6 طرق للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

الأحد، 15 مارس 2020 03:32 م
وزارة الصحة تكشف 6 طرق للوقاية من كورونا.. تعرف عليها فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كيف تحمي نفسك من الكورونا؟ 

اتخذت وزارة الصحة والسكان العديد من الإجراءات الاحترازية فى إطار الحد من عدوى كورونا خاصة بعد تسجيل مصر 110 حالات ضمت مصريين وأجانب.

اليوم السابع توضح وفقا لبيانات وزارة الصحة آليات الوقاية من عدوى كورونا.

1-  تجنب المرضى

..

تجنب المخالطة اللصيقة مع أى شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا 

2- نظافة اليدين  ..

لابد من الحفاظ على نظافة اليدين بالصابون والماء أو معقم يدوى كحولى

3- استعمل المناديل ..

  عند الكحة أو العطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكم الملابس أو بثي الكوع 

4-  سله المهملات..

القي المناديل فى سلة مهملات مغلفة 

 5- تجنب الحيوانات..

تجنب التعامل مع الحيوانات البرية دون استخدام وسائل الوقاية 

6- طهى الطعام..

لابد من التأكد من طهي الطعام كاللحوم والبيض جيدا.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبة فى إصابتها بالأنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.

 

ودعت  وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
 
وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة وفقا لبيان صحفي  قال أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.

 


الصحة

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فيروس كورونا

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