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من الصابون للكحول والكلور ما هي الوسيلة الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

الأحد، 15 مارس 2020 07:00 م
من الصابون للكحول والكلور ما هي الوسيلة الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟ غسل اليدين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"كحول ولا كلور ولا صابون"، اختلفت الآراء حول طرق القضاء على فيروس كورونا فهناك أقاويل كثيرة عن استخدام الكحول المركز بنسبة 70% للقضاء على فيروس كورورنا والبعض الاخر ينصح باستخدام الكلور في التعقيم وغسل اليدين بالصابون كل ساعتين على الأقل.

وحسب ما ذكره موقع rutger هناك خرافات عديدة حول طرق القضاء على فيروس كورونا وأن هناك بعض المواد بالفعل تحميك من الإصابة بالعدوى ومنها:

1: رش الكلور على الملابس والبشرة والعين والانف من أخطر الوسائل التي يتبعها الكثيرون ولكن نصحت منظمة الصحة العالمية بتطهير الاسطح بمياه الكلور وذلك لفعاليته للقضاء على الفيروسات والعدوى، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للجراثيم والبكتيريا.

2:ضمن الاقاويل التي انتشرت في الفترة الأخيرة أن زيت السمسم يقتل فيروس كورونا وينصح باستخدامه يوميا، ولكن غير صحيح بالمرة.

3: تقول منظمة الصحة العالمية أن مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس التاجي الجديد، و للحماية من الفيروس ، توصي المنظمة بتنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام الكحول المركز بنسبة 70% فهى تساعد فى القضاء على الفيروسات التاجية.

4: غسل اليدين بالمياه والصابون من أكثر الطرق التي تساعد على عدم انتقال العدوى والوقاية منها.

 5: الخل وشجرة الشاي من الطرق التي يعتقد البعض أنها تساعد على قتل الفيروسات التاجية ولكن لا يوجد دليل من الصحة على ذلك فهى قد تساعد في قتل جزء كبير من الفيروسات ولكن ليست فيروس كورونا.

 


غسل اليدين

الكلور

الكحول

الفيروسات

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