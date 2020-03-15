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مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

الأحد، 15 مارس 2020 04:17 ص
مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة مجمع التمور بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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قال المهندس محمد علم الدين أحمد مدير عام مجمع التمور بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن المجمع ينتج حوالى 25 صنفًا من منتجات التمور المصنعة، تتضمن البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السودانى والفستق واللوز وبلح مغطى بالشوكولاتة والبلح الخام وغيرها من الأصناف عالية الجودة، والتى يتم تصنيعها وفقًا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات.

وأضاف "علم الدين"، أن الأعمال المدنيـة التى جرى تنفيذها لرفع كفاءة وتطوير المجمع اشتملت على فك وإنزال الأسقف القديمة من الاسبوستس، وجرى تركيب أسقف معزولة "ساندويتش بنل" وتركيب شبابيك من الألوميتال غير القابل للصدأ بمحيط الصالة، وتركيب سلك واقى وتركيب سيراميك حوائط وتركيب زوايا من الصاج المجلفن بزوايا الأعمدة والحوائط، كما جرى الانتهاء من عمل أرضيات خرسانية مسلحة وبلاطات خرسانية "هيلكوبتر"، دهان الأرضيات بمادة الايوبوكس وتركيب أبواب من الصاج الغير قابل للصدأ مزدوج بأقفال خاصة بغرفة الترطيب وتركيب مواسير ووصلات بغرفة الترطيب وغرفة البخار.

وأوضح علم الدين، أنه جرى تطوير ورشـة الصيانة وتشمـل ورشة آلات وصيانة أولية واثنين غلاية بخارية سعة 4 أطنان؛ اثنين ماكينة توليد كهرباء، وكذلك تطوير المعرض الدائم لعرض المنتجات بمجمع التمور بجانب رعاية مزارع نخيل تابعة للمجمع وتضم مزرعة نخيل مثمرة نموذجية ومزرعة نخيل تحت الإثمار ومزرعة نخيل منشاة حديثا.


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