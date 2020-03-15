مباحث منيا القمح تضبط المتهمين بالسطو المسلح على محطة "مياه كفر شلشلمون"

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط، المتهمين بالسطو على محطة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، وتم إحالة المتهمين السبعة إلى نيابة منيا القمح، التى قررت برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد بلاغا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بقيام مجهولون بالسطو على مقر محطة مياه الشرب والصرف الصحى، بقرية كفر شلشلمون، دائرة مركز منيا القمح، وقيامهم بسرقة أجهزة حاسب الآلى وأجهزه قياس الكلور فى المياه والميكرسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، بعد تهديد العمال بالمحطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13884 جنح مركز منيا القمح لسنة 2020.

وكشفت التحقيقات التى قام بها مصطفى قاسم، وكيل أول نيابة منيا القمح، عن قيام عدد 7 أشخاص بعضهم له نشاط إجرامى ومسجلين جنائيا، بإرتكاب الواقعة، خمسة منهم من مصر القديمة والمتهم السادس من مقيم بمدينة العاشر من رمضان، والمتهم السابع مقيم دائرة مركز بلبيس، واشتركوا فيما بينهم فى السطو على المحطة وسرقة العديد من محتوياتها عبارة عن أجهزه حاسب الآلى وأجهزه قياس الكلور فى المياه والميكرسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، وتحميلها على سيارتين والفرار بالمضبوطات.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة التى أشرف عليها أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، تمكن ضباط مباحث منيا القمح والبحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من تحديد الجناة وضبطهم وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، والسيارتين المستخدمتين فى تحميل المسروقات.