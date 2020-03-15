للتخلص من السعال الليلى اتبع هذه النصائح

فاطمة ياسر

يزداد الشعور والإصابة بالسعال خاصة خلال فترة الليل، وهذا الأمر يتسبب فى توتر الشخص المصاب، ويرغب بشتى الطرق للوصول لحل يساعده في التخلص منه.

وأثبتت بعض الدراسات الطبية أن السعال يعد من الأمور المفيدة للصحة لأنه يساعد فى التخلص من المهيجات أو المخاط الزائد، وإزالة الجراثيم من الرئتين ومنع العدوى، ولكن عندما يحدث السعال في الليل فإنه يمكن أن يقطع النوم ويمنع الشخص من الحصول على قسط من الراحة ليلاً، وللوصول للعلاج الأمثل إقراء الأسطر التالية وفقا لموقع "medicalnewstoday.".

أكد التقرير المنشور أن استخدام المرطبات تعد من الحيل الجيدة في تخفيف حدة السعال خلال الليل، فالهواء الجاف يمكن أن يجعل السعال أسوأ، ويمكن لمراوح التكييف والتبريد في فصل الصيف وأنظمة التدفئة في فصل الشتاء أن تجعل البيئة جافة، ولذا استخدام جهاز الترطيب في الليل لإضافة الرطوبة في الجهاز التنفسي، وتقليل فرص الشعور بالسعال الليلي.

ونصح التقرير بضرورة تقليل المواد المثيرة للحساسية، حيث يصاب الشخص بالحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة ما تثيرها ويصاحبها بعض الأعراض ومنها العطس، والإسهال، والسعال، ومن مسببات الحساسية الشائعة ووبر الحيوانات الأليفة والغبار والأتربة، ولذا عليك التنظيف جيدا في الأماكن التي يتواجد بها مسببات الحساسية، مع ضرورة الاستحمام قبل الذهاب إلى السرير لإزالة المواد المثيرة للحساسية المتواجدة على الجسم.

ومن أبرز النصائح التي قدمها التقرير هو تناول الشاي مع العسل، فيمكن أن يهدئ الحلق، ويقلل من التهيج، ويخفف المخاط، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالسعال الليلي.

ونصح التقرير الأشخاص الذين يعانون من السعال الليلي بضرورة الغرغرة بالماء المالح الدافئ قبل النوم، فالمياه المالحة يمكن أن تخفف من التهاب الحلق، ويمكن أن تساعد أيضًا في إزالة المخاط من الجزء الخلفي من الحلق، وللحد من السعال يمكن للشخص خلط ملعقة صغيرة من الملح في حوالي 6 أوقية من الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات قبل النوم، ويجب أن تبصق المياه المالحة بعد الغرغرة ولا تبلعها.