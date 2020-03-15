اليوم السابع
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الأحد، 15 مارس 2020 06:00 ص
خالد صلاح
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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثى فى معارك للجيش اليمنى بتعز وغارات للتحالف بالضالع

الأحد، 15 مارس 2020 02:00 ص
قتلى وجرحى من مليشيا الحوثى فى معارك للجيش اليمنى بتعز وغارات للتحالف بالضالع الجيش اليمنى
أ ش أ

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أعلن الجيش اليمنى مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثى الإرهابية، بينهم قيادى ميداني، فى معارك مع قوات يمنية حكومية فى شمال شرق محافظة تعز جنوبى غربى البلاد.

وقال مصدر عسكرى بالجيش اليمنى - حسبما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية - إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من مليشيا الحوثى التسلل فى مواقع الزهراء والصفاء بمحافظة تعز.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى فى صفوف المليشيا المتمردة، بينهم القيادى والمشرف الميدانى المدعو "أبو مجاهد".

وفى غضون ذلك، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدف تعزيزات ومواقع للمليشيا المتمردة فى منطقة النبيجة بمديرية قعطبة غربى محافظة الضالع.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الإرهابية، وتكبيدها خسائر فى العتاد القتالي.

 


اليمن

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