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فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

الأحد، 15 مارس 2020 04:15 ص
فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين السيول تغرق قرية الديسمى
كتب محمد فتحى عبد الغفار

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قرية الديسمى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة هى صاحبة الحظ السيئ من السيول التي ضربت مصر مؤخرًا، وأدت المخرات إلى غرق أجزاء كبيرة من القرية ونزوح أهلها بعد تطوع شباب القرى المجاورة وخروجهم لإجلاء أهلها المنكوبين جراء السيول التى أغلقت مداخل ومخارج منازلهم، والتى أغرقت أيضًا كافة الزراعات الموجودة ونفوق غالبية المواشى.
 
 
وقام على الفور أهالى قرى الصف المجاورة لقرية الديسمى بفتح منازلهم وكافة الدواوين وكذلك المساجد والكنائس والمدارس لإيواء المتضريين من السيول، والذين تمكنوا بالمجهودات الذاتية بجمع الأطعمة والمفروشات وتقديمها للمتضريين، كما أنقذوا العديد من الأطفال والرجال العالقين بمياه الأمطار.

وجرى إنقاذ الأهالى بواسطة المراكب، بمساعدة أهالى القرى المجاورة، حيث تنقسم القرية إلى ثلاثة أجزاء، والجزء الأكثر تضررًا هو القريب من الصحراء، كما جرى إجلاء جميع أهالى القرية واستقبالهم فى القرى المجاورة.

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