اليوم السابع
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فرقة كندية تقيم حفلاً بأعمق مكان بالأرض و تدخل موسوعة جينيس

الأحد، 15 مارس 2020 02:53 م
فرقة كندية تقيم حفلاً بأعمق مكان بالأرض و تدخل موسوعة جينيس الفرقة الكندية خلال عزفها
كتب محمد عبد المجيد

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سجلت فرقة موسيقية من مقاطعة أونتاريو الكندية، اسمها فى سجلات الأرقام القياسية العالمية، بإقامة حفل موسيقى على عمق 1893 متراً تحت مستوى سطح البحر، وعزفت فرقة "بوتوم بويز" مقطوعات موسيقية بطبقات صوت منخفضة فى حفل استمر لـ50 دقيقة، فى عمق منجم "كريتون" الذى يُعد أحد أعمق مناجم التنقيب عن المعادن فى كندا.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتية، تسلمت فرقة العزف المكونة من 4 أفراد، شهادة الرقم القياسى من موسوعة جينيس العالمية لفئة تنظيم حفل موسيقى فى أعمق مكان بالأرض.
 
وبحسب ما ذكر، أن أعضاء الفرقة الذين ارتدوا ملابس التعدين أثناء العزف، فى تصريح لإذاعة CICS المحلية، فإن تنظيم الحفل القياسى يأتى احتفالاً بتاريخ التعدين العميق فى منطقة سودبورى، وهو جزء من حملة تبرع لصالح مؤسسة خيرية تدعم المصابين بالسرطان بين عمال التعدين.
 
و موسوعة "جينيس"، هو كتاب مرجعى يصدر سنويًا، يحتوى على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، و يعد الكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق، وتم إصدار أول نسخة من الموسوعة فى 1955 بواسطة شركة جينيس، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التى يتم الرجوع إليها فى معرفة الأرقام القياسية.
 
يخزن فى الموسوعة، كل الأرقام القياسية، أو الأعلى فى كل مجال مثلاً "أكبر وأسرع وأثقل وأثرى، وتحتوى هذه الموسوعة على العديد من المعلومات، منها أثقل رجل من ناحية الوزن فى العالم، وأضخم أسد هجين فى العالم، وأقصر امرأة، وأضخم كلب فى العالم، وأقوى رجل فى العالم وأطول رجل فى العالم وأصغر طفل وأكبر طفل.
 
بحسب موقع شركة جينيس للأرقام القياسية على شبكة الأنترنت، تقول الشركة بأن طبعة عام 2006 تضمّنت 64,000 رقماً قياسياً عالمياً فى شتى المجالات والفعاليات الفردية والجماعية، كما أشار الموقع إلى أن الموسوعة هى أول موسوعة يباع منها فى الأسواق 100 مليون نسخة لغاية اليوم وهو رقم قياسى بحد ذاته يخولها للدخول إلى الموسوعة هى الأخرى.
 

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