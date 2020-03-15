طبيب إيطالى: نوع مريض كورونا يتغير مع إصابة المزيد من سن 40 و 45

كتبت رباب فتحى

قال مسؤولون صحيون إن الإيطاليين الذين دخلوا المستشفيات بسبب فيروس كورونا يزدادون صغرًا، بمعنى أن المصابين ليسوا جميعهم من كبار السن، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال لوكا لوريني ، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى بشمال إيطاليا ، إن "نوع المريض يتغير. إنهم أصغر قليلاً ، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 45 سنة والحالات أكثر تعقيدًا."

وقال الدكتور لوريني ، الذى يعمل في مستشفى في بيرجامو ، لبرنامج إذاعي RaiNews24: "" يأتي الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض منذ ستة أو سبعة أيام وعالجوا أنفسهم في المنزل - ثم أصبحت حالتهم أكثر خطورة".

وتتراوح أعمار 12 % ممن عولجوا في العناية المركزة بين 19 و 50 عاما ، وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي. تتراوح أعمار 52 في المائة بين 51 و 70 عامًا ، والباقي فوق 70 عامًا.

في الآونة الأخيرة ، شهدت المستشفيات في لومباردي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 شخصًا مصابين بـ Covid-19 ثم تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال بييرلويجي لوبالكو ، الأستاذ بجامعة بيزا ، لصحيفة إيل كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "حتى لو كانت البيانات أولية فقط ، فإن حقيقة وجود المزيد من الشباب في المستشفيات والعناية المركزة مقارنة بالموجة الأولى يمكن تفسيرها على أنها ظاهرة طبيعية".

وأضاف: "في إيطاليا ، بدأت أولى مجموعات العدوى حول المستشفيات ، والتي يرتادها بشكل أكبر كبار السن ، وفي المدن الصغيرة. الآن انتشر الفيروس ، فهو يتنقل في جميع أنحاء البلاد ويصاب أكثر وأكثر من الشباب ، مع الكثير من الاتصال الاجتماعي ، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض إذا لم يلتزموا بقواعد الإبعاد الاجتماعي".