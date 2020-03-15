طبيب إيطالى: نوع مريض كورونا يتغير مع إصابة المزيد من سن 40 و 45

قال مسؤولون صحيون إن الإيطاليين الذين دخلوا المستشفيات بسبب فيروس كورونا يزدادون صغرًا، بمعنى أن المصابين ليسوا جميعهم من كبار السن، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقال لوكا لوريني ، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى بشمال إيطاليا ، إن "نوع المريض يتغير. إنهم أصغر قليلاً ، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 45 سنة والحالات أكثر تعقيدًا."
وقال الدكتور لوريني ، الذى يعمل في مستشفى في بيرجامو ، لبرنامج إذاعي RaiNews24: "" يأتي الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض منذ ستة أو سبعة أيام وعالجوا أنفسهم في المنزل - ثم أصبحت حالتهم أكثر خطورة".
وتتراوح أعمار 12 % ممن عولجوا في العناية المركزة بين 19 و 50 عاما ، وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي. تتراوح أعمار 52 في المائة بين 51 و 70 عامًا ، والباقي فوق 70 عامًا.
في الآونة الأخيرة ، شهدت المستشفيات في لومباردي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 شخصًا مصابين بـ Covid-19 ثم تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وقال بييرلويجي لوبالكو ، الأستاذ بجامعة بيزا ، لصحيفة إيل كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "حتى لو كانت البيانات أولية فقط ، فإن حقيقة وجود المزيد من الشباب في المستشفيات والعناية المركزة مقارنة بالموجة الأولى يمكن تفسيرها على أنها ظاهرة طبيعية".
وأضاف: "في إيطاليا ، بدأت أولى مجموعات العدوى حول المستشفيات ، والتي يرتادها بشكل أكبر كبار السن ، وفي المدن الصغيرة. الآن انتشر الفيروس ، فهو يتنقل في جميع أنحاء البلاد ويصاب أكثر وأكثر من الشباب ، مع الكثير من الاتصال الاجتماعي ، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض إذا لم يلتزموا بقواعد الإبعاد الاجتماعي".
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