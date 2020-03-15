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صور.. غلق مراكز تعليمية وصالات "جيم" وحضانات بأحياء القاهرة لمواجهة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 03:10 م
صور.. غلق مراكز تعليمية وصالات "جيم" وحضانات بأحياء القاهرة لمواجهة كورونا غلق مراكز تعليمية وصالات جيم وحضانات بأحياء القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل أجهزة أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لغلق المراكز التعليمية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتعليق الدراسة ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وفى السياق قاد اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، حملات لغلق المراكز التعليمية، كما شن الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، حملات لغلق السناتر، والحضانات غير المرخصة والغير ملتزمة بقرار تعليق الدراسة، كما تم غلق مركز لألعاب القوى بشارع أمين سامى .

وفى حى روض الفرج شن الحى حملة شملت، غلق مركز فى 34 شارع خورشيد وغلق مركز فى 24 شارع البلقينى، وغلق مركز فى 37 شارع الخشاب، وغلق مركز فى 25 شارع فخر الدين، وغلق مركزين فى 33 شارع الأشبولى، وغلق مركز فى 8 شارع اللواء فطين، وغلق مركز فى 24 شارع خلاط، ومركز فى 37 شارع مسرة، وغلق مركز فى 51 شارع ابن الكوراني

وكانت محافظة القاهرة أعلنت تمكنها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية من غلق 215 مركزا تعليميا بأحياء حدائق القبة وباب الشعرية والمطرية ومصر الجديدة والأميرية والوايلى والسيدة زينب ومصر القديمة وعابدين والمعادى وحلوان وعين شمس ومايو والتبين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى .

ودعا محافظ القاهرة الطلاب باستغلال فترة تعليق الدراسة فى التزام المنزل وتصفح المواقع التعليمية والتى تقدم خدمات مجانية للتدريب والمراجعة .

جاء ذلك خلال الساعات الأولى التى أعقبت قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) بالعاصمة خلال فترة تعليق الدراسة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على الصحة العامة.

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