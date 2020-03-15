وأكد وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح أهمية رصد وتوثيق جرائم المليشيا الحوثية وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، منوها بجهود الفرق الميدانية ومعدي التقرير.

ودعا الصحفيين والحقوقيين ومديري مكاتب حقوق الإنسان في مختلف المحافظات إلى رصد وتوثيق انتهاكات مليشيا الحوثي..مؤكدا أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للمحاكمات في المحاكم المحلية والدولية طال الزمن أو قصر.

من جهته..أكد وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل أن مليشيا الحوثي ارتكبت في حق أبناء العاصمة واليمن عامة جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها ..موضحا أن الواقع أكثر مأساوية من الانتهاكات التي رصدها التقرير.

من جانبه .. قال وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية : إن انقلاب مليشيا الحوثي وإجرامها استهدف كل مقدسات الناس وحقوقهم..داعيا الجميع للتعاون في مواجهة هذه "العصابة "التي تستقوي بالسلاح في إخضاع الناس وسلبهم حقوقهم، وقتل كل من يتعارض مع أفكارها وسلوكها الشنيع".