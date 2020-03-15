اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجيزة

الأحد، 15 مارس 2020 02:13 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لسلاح نارى بدون ترخيص.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.
 
- يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
- العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.
 
- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
 
- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.
 
- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
 
 

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

سلاح نارى

تجارة السلاح

عقوبة الاتجار فى السلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة