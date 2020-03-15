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تموين الإسكندرية تشن حملات لمنع التلاعب فى أسعار المطهرات والمستلزمات الطبية

الأحد، 15 مارس 2020 11:15 م
تموين الإسكندرية تشن حملات لمنع التلاعب فى أسعار المطهرات والمستلزمات الطبية حملات تموينية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى حول التلاعب فى أسعار المطهرات والمستلزمات الطبية، لاستغلال المواطنين خلال مواجهه فيروس كورونا.

وأشار محمود القلش، المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقى شكاوى المواطنين حول التلاعب فى أسعار المطهرات بالصيدليات والمحلات والمستلزمات الطبية، بعد ورود شكاوى من وجود حالة من الاستغلال وقيام البعض برفع الأسعار، مؤكدا أن المديرية سوف تشن حملات مكثفة على الصيدليات ومحلات بيع المطهرات ومقارنة الأسعار بالفواتير، وتوقيع مخالفة وتحرير محضر لكل من يقوم باستغلال المواطنين، مؤكدا أن الوقت لا يسمح بأى استغلال ويجب تكاتف الجميع.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وأكدت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، الحرص على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تمت مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة، التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدورى يوميا، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.


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