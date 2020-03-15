بعد تعطيل المدارس.. حاجات لازم تكون فى بيتك لتعزيز الجهاز المناعى لطفلك

كتبت نهير عبد النبى

بعد قرار تعطيل المدارس لمدة أسبوعين يجب على الأمهات الاعتناء بأطفالهن وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن أفضل طرق الوقاية من العدوى هو تعزيز صحة الجهاز المناعى عن طريق تناول الأكلات الغنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين سى، لذلك يقدم اليوم السابع أفضل الأطعمة التي يجب أن تكون في منزلك أثناء فترة العزل الصحى وحسب ما ذكره الموقع وهى:

1: الليمون



يعتبر الليمون من أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى والفيروسات، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للصحة.

2:فاكهة الافوكادو



تحتوى فاكهة الافوكادو على نسبة كبيرة من العناصر والفيتامينات وخصوصا الاحماض الدهنية والحديد والزنك وغيرها من الفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعى عند طفلك.

3:المكسرات وخصوصا اللوز



ينصح بتناوله دائما حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى، كما انه يساعد على نمو الطفل بشكل صحى.

4:البروكلى



من أفضل أنواع الخضراوات التي ينصح يتناوله يوميا نظرا لما يحتويه من نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعى.

5:البطاطا



تعتبر من الاكلات التي يفضلها الأطفال نظرا لمذاقها الطيب فضلا عن ذلك تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجهاز المناعى.

6:الفلفل الاخضر



اهتمى بوضع الفلفل الأخضر في الوجبات الغذائية لطفلك، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم .