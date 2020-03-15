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المسمارى: مصر حزام الأمان لليبيا

الأحد، 15 مارس 2020 11:36 م
المسمارى: مصر حزام الأمان لليبيا اللواء المسمارى
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى: يوميا نقتل من الميليشيات والمواجهات مستمرة يوميا وقتل أمس أبو العباس الدمشقى مع مجموعة سوريين ودائما ما نرى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشباب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج القاهرة الآن على قناة الحدث: أنه موجود بالقاهرة منذ أسبوع في القاهرة وسمعت أن هناك 3 حالات اشتباه وهو وباء خطير وهى رسالة من الله لمن يتفخرون بصواريخهم ويتدبرون أمور العالم والشعوب والحروب الاقتصادية، مؤكدا مصر هى أم الدنيا ولكنها بالنسبة لليبيا فهى حزام الأمان.

وأشار اللواء أحمد المسمارى، إلى الطيران العسكرى التابع للجيش التركى هو الذى ينقل الميليشيات إلى ليبيا وقطر تساعد بالدعم المالى وهناك خطوط شركات الطيران وهى تقوم بنقل رحلات على أساس أنها مدنية، وهناك رحلات غير مجدولة تذهب الطائرات خالية وتعود ممتلئة.

وأوضح الكارثة التي كشفتها المخابرات الليبية أن الميليشيات تدخل بأسماء ليبية وتزور هويات ويقدم إلى مصلحة المطارات بأسماء ليبية وهذا خطر جدا على سلامة الطيران الدولى إذا كانت شركات الطيران التي كانت وسيلة للتواصل بين الشعوب أصبحت تنقل الإرهاب، جهارا نهارا أمام العالم، ويم نقلهم عبر الطيران المدنى حتى لا نستطيع استهدافهم بالطيران العسكرى.

وتابع: السراج مجرد كفر عبار عن واجهة سياسية وهو لا يمثل شيء في هذه المعركة أعطوه الشرعية في اتفاق الصخيرات هناك وجه أخر تحت السراج هم الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وعناصر تنظيم داعش.

 


المسمارى

ليبيا

مصر

كورونا

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