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المرور تنتهى من شفط تجمعات مياه الأمطار أعلى دائرى القاهرة الكبرى

الأحد، 15 مارس 2020 12:54 ص
المرور تنتهى من شفط تجمعات مياه الأمطار أعلى دائرى القاهرة الكبرى أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انتهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، من أعمال شفط تجمعات المياه الجوفية لى الطريق الدائري، وسط مراقبة كافة الطرق بالكاميرات لرصد اى معوقات مرورية، مع انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور، رصدت العديد من المناطق التي توجد بها تجمعات المياه، وهي أعلي الزراعي اتجاه المريوطية، طريق الخصوص في الأتجاهين، مؤسسة الزكاة في الاتجاهين، نفق السلام اتجاه الزراعي، نفق الفطيم مغلق ويسلك الطريق الداعم اعلي النفق، برج سما اتجاه المعادي والمنيب، أعلي البساتين اتجاه البحر الأعظم، أعلي البساتين اتجاه البحر الأعظم، اعلي الدائري اتجاه نزلة الصحرواي، محور صفط اتجاه الجامعة، كوبري شبرا بنها اتجاه نفق السلام.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا ﻣﺎئلا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرا ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎصفة ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا ﺷﺪﻳﺪا اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

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