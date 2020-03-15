اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخزن محل كشرى فى الأزبكية دون إصابات

الأحد، 15 مارس 2020 01:19 ص
السيطرة على حريق مخزن محل كشرى فى الأزبكية دون إصابات حريق مخزن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل مخزن محل كشرى فى منطقة الأزبكية دون إصابات، وأنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
 
وقدمت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:
 
 
- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.
 
 
- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.
 
 
-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم.
 
 
-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها.
 
 
- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.
 
 
- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.
 
 
- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.
 
 
-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات.
 
 
- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
 
-  تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.
 
 
- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
 
 
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.
 
 
- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.
 
 
-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.
 
 
- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.
 
 
- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.
 
 
- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
 
 
- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.
 
 
 

 


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امن القاهرة

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الحماية المدنية

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