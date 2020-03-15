السيطرة على حريق مخزن محل كشرى فى الأزبكية دون إصابات

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل مخزن محل كشرى فى منطقة الأزبكية دون إصابات، وأنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.