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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

الأحد، 15 مارس 2020 02:07 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر التنقيب عن الأثار -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  بمعاقبة متهمين بالتنقيب عن الأثار بالدرب الأحمر ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد،  و حاتم راشد أمير،  وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "م .ا"، نجار،  و"ه . ي"،  تاجر رخام، بأعمال حفر دون ترخيص من الجهة المختصة داخل دكان محل الواقعة،  بان استخدموا الأدوات المبينة بالتحقيقات،  للقيام بأعمال الحفر وكان ذلك بقصد الحصول على  الأثار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
 
استمعت النيابة العامة لملازم أول شرطة، ومعاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، الذى أكد أن على أثر معلومة مفادها قيام المتهمين بإجراء أعمال حفر للتنقيب عن أثار داخل دكان تجارة خاصة بالمتهم الأول،  فانتقل حيث أيقن تواجدهما فأبصرهما أمام الدكان وطلب من مالكة الدخول، وتبين له وجود حفرة يقدر عمقها ثلاثة أمتار وبجوارها مخلفات حفر دخل أجولة، وعثر علي معدات وأدوات عبارة عن "فأس وكوريك ، وأزمة،  وغلق جلد،  وشاكوش، واثنين سلك كهربائي"،  فقام بضبطهما وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا  له بقيامهم إجراء أعمال حفر بقصد التنقيب عن أثار .
 
 

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