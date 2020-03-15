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إصابة فتاة بالتسمم إثر تناولها أقراصا سامة لحفظ الغلال بالبحيرة

الأحد، 15 مارس 2020 04:47 م
إصابة فتاة بالتسمم إثر تناولها أقراصا سامة لحفظ الغلال بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيبت فتاة بالتسمم اثر تناولها أقراصا سامة لحفظ الغلال بمركز دمنهور بالبحيرة ، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة " ش م ع "22 سنه بمركز دمنهور بالتسمم إثر تناولها مادة سامة فى ظروف غامضه، وتم نقل المصابة الى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مدينة كفر الدوار بالبحيرة شهدت فى وقت سابق حادثًا مأساويًا بإقدام 3 فتيات من أسرة واحدة على الانتحار إثر تناولهن أقراصًا حفظ الغلال السامة وذلك بعد تعرضهن لظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية ما دفعهن إلى التخلص من حياتهن بهذه الصورة.

ووفقًا للتحريات الأمنية فإن سبب إقدام الفتيات على الانتحار هو تعرضهن لضغوط نفسية بسبب وجود خلافات أسرية.

وأكدت مصادر أمنية، أن السبب الرئيسي الذي دفع الفتيات إلى الانتحار هو التفكك الأسرى وانفصال والد إحدى الفتيات عن والدتها وتزوجه من أخرى ووجود مشاكل أسرية حادة بين والد ووالدة الضحية الثانية.

 


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